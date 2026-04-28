Польща та Білорусь провели обмін затриманими, звільнено журналіста Анджея Почобута
Білорусь звільнила журналіста Анджея Почобута, засудженого режимом Лукашенка до восьми років колонії посиленого режиму.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на платформі X.
Туск опублікував фото зі звільненим журналістом, привітавши його з поверненням до Польщі.
Andrzej Poczobut wolny! Witaj w polskim domu, Przyjacielu❤️🇵🇱
Анджей Почобут – журналіст та один із лідерів незалежної Спілки поляків Білорусі. Суд Гродно у лютому 2023 року засудив його до восьми років колонії посиленого режиму за "розпалювання ворожнечі за національною ознакою". Приводом стала стаття Почобута про напад СРСР на Польщу у 1939 році.
За даними білоруського видання БелТА, Почобута було звільнено в рамках обмін "п’ять на п’ять" між Мінськом та Варшавою.
Зазначається, що це сталося завдяки тривалому переговорному процесу між білоруським Комітетом державної безпеки та польською розвідкою.
БелТА повідомляє, що переговори з цього питання розпочалися у вересні 2025 року за участю самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка. До переговорів залучали спецслужби ще семи країн.
Нагадаємо, у березні після візиту до Мінська спеціального представника президента США Джона Коула стало відомо, що білоруський режим звільнив групу політичних в’язнів.
Повідомляли також, що після зустрічі з Лукашенком Коул оголосив про зняття санкцій з кількох білоруських банків та підприємств, які виробляють калійні добрива.
Читайте також: "Добрий слідчий" Трамп: чи піде Захід на пом'якшення санкцій щодо режиму Лукашенка.