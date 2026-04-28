Укр Рус Eng

Польща та Білорусь провели обмін затриманими, звільнено журналіста Анджея Почобута

Новини — Вівторок, 28 квітня 2026, 14:44 — Ольга Ковальчук

Білорусь звільнила журналіста Анджея Почобута, засудженого режимом Лукашенка до восьми років колонії посиленого режиму.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на платформі X.

Туск опублікував фото зі звільненим журналістом, привітавши його з поверненням до Польщі.

Анджей Почобут – журналіст та один із лідерів незалежної Спілки поляків Білорусі. Суд Гродно у лютому 2023 року засудив його до восьми років колонії посиленого режиму за "розпалювання ворожнечі за національною ознакою". Приводом стала стаття Почобута про напад СРСР на Польщу у 1939 році.

За даними білоруського видання БелТА, Почобута було звільнено в рамках обмін "п’ять на п’ять" між Мінськом та Варшавою. 

Зазначається, що це сталося завдяки тривалому переговорному процесу між білоруським Комітетом державної безпеки та польською розвідкою.

БелТА повідомляє, що переговори з цього питання розпочалися у вересні 2025 року за участю самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка. До переговорів залучали спецслужби ще семи країн. 

Нагадаємо, у березні після візиту до Мінська спеціального представника президента США Джона Коула стало відомо, що білоруський режим звільнив групу політичних в’язнів

Повідомляли також, що після зустрічі з Лукашенком Коул оголосив про зняття санкцій з кількох білоруських банків та підприємств, які виробляють калійні добрива.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Білорусь Польща Лукашенко
Реклама: