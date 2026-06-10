В МИД Украины говорят, что встреча Зеленского и Мадьяра возможна в близком будущем

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что работа над организацией встречи президента Украины Владимира Зеленского и нового премьера Венгрии Петера Мадьяра продолжается и есть шансы на то, что она состоится в ближайшем будущем.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал на брифинге представитель МИД Украины Георгий Тихий.

Отвечая на вопрос о перспективах встречи Мадьяра и Зеленского, спикер отметил, что работа над ее организацией ведется.

"Мы надеемся, что такая встреча состоится в ближайшем будущем. Я не буду раскрывать место и временные рамки, но могу подтвердить, что мы работаем над этим и имеем определенные положительные сигналы, что она может состояться", – сказал Георгий Тихий.

Он отметил позитивный прогресс, произошедший в двусторонних отношениях в последнее время. "Мы считаем, что можно воспользоваться этим импульсом и нормализовать наши отношения", – отметил спикер.

Напомним, в начале июня премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о достижении "всеобъемлющего соглашения" с Украиной относительно прав венгерского нацменьшинства.

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