Украина работает над возвращением под санкции ЕС ряда россиян, которых исключили из-за Орбана

Украина работает над возвращением в санкционный список ЕС ряда известных россиян, которых исключили оттуда или не внесли благодаря тогдашнему венгерскому премьеру Виктору Орбану; среди прочего, речь идет о главе Русской православной церкви Кирилле Гундяеве (патриархе Кирилле).

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал на брифинге представитель МИД Украины Георгий Тихий.

Спикер рассказал, что официальный Киев активно работает над возвращением в санкционный список ЕС ряда россиян, которых исключили оттуда под давлением Виктора Орбана, который злоупотреблял правом вето в решениях ЕС, где требуется единогласие.

"В последние месяцы и недели министр Сибига очень активно работает над тем, чтобы снова вернуть этих людей в список. Если Орбана уже нет – давайте сделаем это. Наверное, вы уже слышали о господине Гундяеве, известном как патриарх Кирилл – но речь идет не только о нем, но и о некоторой другой "большой рыбе". Я не буду раскрывать имен, но надеюсь, что вы скоро их увидите", – поделился спикер.

Он добавил, что также интересно было бы выяснить, в обмен на что венгерское правительство времен Виктора Орбана требовало исключения из санкционных списков тех или иных россиян без всяких явных причин.

Ранее неофициально стало известно, что в ЕС готовят "мини-пакет" санкций против России и в него может попасть патриарх Кирилл - Венгрия теперь не имеет возражений.

Весной 2025 года из санкционных списков ЕС были исключены имена бывшего руководителя одного из крупнейших производителей минеральных удобрений "Еврохим" Владимира Рашевского, сестры российского олигарха Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой, бизнесмена Вячеслава Моше Кантора, а также министра спорта РФ Михаила Дегтярева.

В некоторых случаях Будапешт и Братислава не добились решения о снятии санкций.