Номинированный премьер Румынии верит в шансы на утверждение его правительства

Номинированный на должность премьер-министра Румынии Еуджен Томак говорит, что не видит причин не выносить на голосование вопрос об утверждении правительства после консультаций с политическими партиями.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Томак в среду заявил, что не видит причин не выносить на голосование вопрос об утверждении правительства.

Он отметил, что вскоре проинформирует президента о результате переговоров с парламентскими партиями.

"Я уверен, я открыт и очень решительно настроен дальше придерживаться этой линии. Это моя обязанность – попытаться убедить все политические партии в необходимости сделать этот шаг вперед для Румынии", – сказал Эуджен Томак.

Он добавил, что финализирует перечень кандидатов в министры до конца дня в среду, как и обещал.

"Сейчас я веду обсуждение со всеми проевропейскими политическими силами в парламенте Румынии, чтобы найти решение и выйти из этого тупика. Конечно, я хотел бы иметь твердую поддержку со стороны всех партий, с которыми у нас общее видение. Не вижу причин не просить о вотуме доверия от парламента", – сказал Томак.

Напомним, Румыния погрузилась в политический кризис в апреле 2026 года после выхода из правительственной коалиции социал-демократов, что привело к отставке правительства Илие Боложана.

4 июня президент Румынии Никушор Дан поручил сформировать правительство Еуджену Томаку, депутату Европарламента и своему советнику, который не является представителем ни одной из парламентских партий.

Неофициально сообщают, что президент уже имеет "план Б" на случай, если в парламенте не найдется достаточно голосов для утверждения правительства Томака.