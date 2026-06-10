В Ливане из-за несчастного случая погиб французский военный

Во Франции сообщили о гибели своего военнослужащего на территории Ливана в результате несчастного случая.

Как сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда", об этом объявило Министерство обороны Франции.

Инцидент произошел в этот же день, 10 июля, с 21-летним военным по имени Флориан Жиле. Он находился в Ливане с 1 июня в составе группы, отправленной туда в рамках военного партнерства для поддержки вооруженных сил страны.

В Минобороны Франции сообщили, что военный получил фатальное ранение из-за случайного выстрела на этапе подготовки к тренировкам. Несмотря на немедленное начало оказания помощи, спасти его не удалось.

Как известно, за последнее время на территории Ливана были частые случаи ранения и гибели миротворцев миссии ООН UNIFIL.

В апреле так погибли двое французских военных.