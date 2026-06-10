В аэропорту Риги перенаправили два самолета из-за возможной угрозы со стороны дронов

Во вторник, 9 июня, вечером из-за закрытия воздушного пространства два самолета, направлявшиеся в Ригу, были перенаправлены в аэропорт Таллинна.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Во вторник вечером к Риге уже приближались два самолета – рейс авиакомпании Ryanair из Осло и рейс национальной авиакомпании airBaltic из Катании. Когда самолеты уже начали снижение, пассажирам сообщили, что они направляются в Таллинн, рассказала одна из пассажирок рейса из Катании.

По ее словам, она связалась с матерью, которая позвонила в Рижский аэропорт. Там посоветовали обращаться непосредственно в airBaltic.

Пассажирка также рассказала, что в Таллинне самолет дозаправили топливом, после чего экипаж сообщил, что аэропорт в Риге снова открыт и самолет вылетит в латвийскую столицу.

Утром в среду представитель airBaltic пообещал собрать информацию и сообщить подробности позже. Затем в компании заявили, что всю информацию предоставит Рижский аэропорт. Там лишь подтвердили, что два рейса были перенаправлены из-за закрытия воздушного пространства.

Причину такого решения объяснил представитель Latvijas gaisa satiksme Арнис Лапиньш: "Оба воздушных судна были направлены в аэропорт Таллинна в связи с тем, что поступило сообщение от пилота самолета о якобы замеченном дроне над аэродромом Спилве. В соответствии с установленной процедурой воздушное движение в аэропорту Риги было временно приостановлено, а затем возобновлено. Следует добавить, что информация о дроне не подтвердилась, то есть его присутствие не было установлено".

Воздушное движение в районе Рижского аэропорта было приостановлено примерно на полчаса.

Напомним, уже дважды истребители НАТО сбили беспилотники над странами Балтии – первый над Эстонией, второй – над Латвией. Беспилотников, которые разбились сами или вылетели из воздушного пространства "друзей Украины", за последние месяцы было десятки.