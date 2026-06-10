Самолет Зеленского вновь вернулся из Молдовы в Польшу

Самолет, который используют для зарубежных визитов президент Украины Владимир Зеленский и другие высокопоставленные чиновники, вновь вернулся из Молдовы в Польшу, где обычно базировался.

Как сообщает "Европейская правда", перелет отображается на авиаресурсах AirNavradar и FlightAware, на что ранее обратили внимание "Интерфакс-Украина" и NV.

После серии последних зарубежных визитов Зеленского самолет в начале ночи 10 июня прилетел из Кишинева, куда доставил украинскую делегацию после саммита NB8 в Таллинне, в польский Краков.

Напомним, в выходные возникли предположения о смене постоянного места базирования самолета Зеленского – в связи с тем, что украинский президент полетел в Великобританию из Кишинева, хотя до этого регулярно пользовался аэропортом польского Жешува.

Учитывая обострение споров с Варшавой из-за наименования одного из подразделений сил обороны Украины в честь УПА, предположили, что смена аэропорта для зарубежных визитов имеет политическое объяснение.

В МИД Украины опровергли политический контекст этого решения.

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