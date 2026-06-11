В правительстве Великобритании назвали протесты в Белфасте "расистским хулиганством"

Государственный секретарь по делам Северной Ирландии Хилари Бенн заявил, что двухдневные антииммиграционные беспорядки, охватившие регион, являются "расистским хулиганством".

Об этом он сказал в эфире Sky News, пишет "Европейская правда".

Чиновник выразил обеспокоенность протестами, охватившими Северную Ирландию после нападения с ножом, и указал на расистский характер беспорядков.

На вопрос в эфире Sky News, являются ли сцены насилия расистскими беспорядками, а не протестами, Бенн ответил: "Если вы преследуете людей на основании цвета их кожи, как еще вы можете их описать? Это расистское хулиганство".

Госсекретарь сказал, что насилие нанесло глубокую травму провинции.

"Мы получили сообщения о том, что людей останавливают в их машинах по дороге на работу, чтобы спросить об их национальности, и это абсолютно неприемлемо", – рассказал он.

Чиновник также раскритиковал разжигание напряженности в социальных сетях, заявив, что "люди, которые живут очень далеко от Северной Ирландии, публикуют разные вещи". По его словам, такое подстрекательство может быть незаконным.

Его комментарии касались беспорядков, которые вторую ночь подряд продолжались в Северной Ирландии. Столкновения вспыхнули между правоохранителями и протестующими, возмущенными нападением с применением ножа, произошедшим в начале недели. Многие протестующие на кольцевой развязке Сандиноуз (в восьми милях от Белфаста) были одеты в темную одежду и маски для лица и, как сообщается, планировали атаковать отель, в котором размещались мигранты.

Председатель Лейбористской партии Великобритании Анна Терли обвинила владельца платформы X Илона Маска в нагнетании общественной напряженности перед беспорядками в Северной Ирландии.