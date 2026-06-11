Украина обновила план реформ, по которым получает средства ЕС в рамках Ukraine Facility

Украинское правительство одобрило наработанные с Еврокомиссией изменения в план, по которому Украина получает финансовую поддержку в рамках Ukraine Facility.

Об этом в своих соцсетях заявила премьер Юлия Свириденко, пишет "Европейская правда".

Свириденко сообщила об обновлении Плана Украины в рамках программы Ukraine Facility.

"Правительство одобрило изменения, наработанные совместно с Европейской Комиссией, центральными органами исполнительной власти и народными депутатами. Обновляем 35 шагов Плана и добавляем 26 новых. Среди основных направлений – верховенство права, энергетика, корпоративное управление и другие ключевые сферы", – заявила премьер.

"Синхронизируем План с процессом вступления Украины в Европейский Союз и создаем предпосылки для привлечения 8,35 млрд евро дополнительной поддержки в рамках Ukraine Support Loan", – добавила Свириденко.

Она напомнила, что индикаторы в рамках плана синхронизированы с евроинтеграционными обязательствами Украины, так называемыми бенчмарками переговорного процесса относительно членства в ЕС и адаптацией украинского законодательства к праву ЕС.

Напомним, 8 июня Украина получила седьмой транш финансовой помощи в рамках механизма Ukraine Facility на поддержку государственного бюджета в размере 2,8 млрд евро.

ЕС устанавливает более строгие условия по реформам для получения Украиной макрофинансовых траншей, но Киев сопротивляется просьбам Брюсселя.

О дальнейших планах и условиях ЕС по финансированию Украины в 2026-27 годах – в статье Сергея Сидоренко и Татьяны Высоцкой из "Европейской правды" Условия жесткие, но не последние. Что еще потребует ЕС от Украины за 90 млрд евро.