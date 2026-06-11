Словения отменяет проверки на границах с Хорватией и Венгрией

Словения отменит временные пограничные проверки на границах с Хорватией и Венгрией, которые были введены в октябре 2023 года в ответ на ситуацию на Ближнем Востоке после нападения ХАМАС на Израиль и введения таких проверок Италией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство STA.

Министерство внутренних дел Словении сообщило, что вместо пограничных проверок полиция будет применять другие формы наблюдения на государственной границе. Отмена проверок также улучшит транспортный поток на дорогах, которые и без них перегружены, пояснило министерство.

Решение Любляны было принято после того, как Европейская комиссия призвала девять стран Шенгенской зоны, введших временный пограничный контроль, в частности Словению и ее соседей Италию и Австрию, постепенно отменить его.

Новый Пакт о миграции и убежище, который вступит в силу 12 июня, также будет способствовать созданию условий для постепенной отмены контроля на внутренних границах Шенгенской зоны, отметила ЕК.

Однако Министерство внутренних дел в Любляне также сообщило, что законопроект об имплементации пакта в Словении не будет принят до этого срока, поскольку предыдущее правительство не подготовило соответствующие документы вовремя.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт в четверг, 4 июня, отклонил просьбу Европейской комиссии об отмене внутренних пограничных проверок.

В апреле Административный суд немецкого города Кобленц признал незаконной пограничную проверку на границе между Люксембургом и Германией.

Это решение стало не первым в Германии: ранее суды также ставили под сомнение законность проверок на границе с Австрией.