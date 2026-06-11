Словения отменила запрет на въезд для премьера Израиля и министров

В четверг новое консервативное правительство Словении отменило запрет на въезд премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и двум его министрам, что ознаменовало смену курса политики в отношении Израиля, которой придерживалось предыдущее левоцентристское правительство.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Правительство популистского премьер-министра Янеза Янши также отменило запрет на импорт из еврейских поселений и прекратило эмбарго на экспорт и транзит военного оружия и оборудования в Израиль и из него.

Правительство Янши приступило к исполнению своих обязанностей в начале этого месяца после парламентских выборов в марте. Янша заявил, что будет стремиться улучшить отношения с Израилем, в отличие от политики своего предшественника Роберта Голоба.

Во времена Голоба Словения была одним из самых громких критиков Израиля в Европейском Союзе. Эта небольшая альпийская страна признала Палестинское государство в 2024 году, а в 2025 году ввела запрет на въезд для министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, министра финансов Безалеля Смотрича и Нетаньяху.

В прошлом месяце Бен-Гвиру также запретили въезд во Францию. Он вызвал глобальное возмущение после того, как распространил видео, на котором он издевается над активистами флотилии в Газу, задержанными израильской полицией.

Новое правительство Словении заявило в своем заявлении, что отменяет карательные меры, чтобы открыть политический диалог. Министерство обороны заявило, что торговля оружием уже достаточно регулируется действующим законодательством о национальной обороне и критериями ЕС в отношении экспорта оружия.

Политический диалог и тихая дипломатия помогут "усилить роль Республики Словении в усилиях по достижению прочного мира на Ближнем Востоке", заявило правительство.

В конце мая Совет Европейского Союза ввел новые санкции, направленные против поселений на Западном берегу реки Иордан.

Недавно Европейский Союз договорился о введении новых санкций против еврейских поселенцев на оккупированном Западном берегу реки Иордан, которые долгое время блокировала Венгрия.

Лидеры ряда стран призвали Израиль прекратить расширение поселений на Западном берегу реки Иордан и обуздать рост насилия со стороны поселенцев.