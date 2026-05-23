Низка країн закликали Ізраїль зупинити розширення поселень на Західному березі

Лідери низки країн закликали Ізраїль припинити розширення поселень на Західному березі річки Йордан та приборкати зростання насильства з боку поселенців.

Про це йдеться у відповідній заяві, пише "Європейська правда".

Лідери Великої Британії, Італії, Франції, Німеччини, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Норвегії та Нідерландів у спільній заяві наголосили, що впродовж останніх місяців "ситуація на Західному березі значно погіршилася".

"Насильство з боку поселенців досягло безпрецедентного рівня. Політика та дії уряду Ізраїлю, зокрема подальше зміцнення ізраїльського контролю, підривають стабільність та перспективи дводержавного вирішення", – заявили лідери.

Очільники країн розкритикували проєкт забудови E1 на схід від Єрусалима. Вони наголосили, що компанії, які беруть участь у тендерах на будівництво в зоні забудови E1, повинні "усвідомлювати" можливі правові наслідки.

Також лідери закликали Ізраїль припинити розширення поселень, забезпечити притягнення до відповідальності за насильство з боку поселенців та "поважати опіку Хашимітів над святими місцями Єрусалиму та історичні домовленості щодо статусу-кво".

Нещодавно Європейський Союз домовився про введення нових санкцій проти єврейських поселенців на окупованому Західному березі річки Йордан.

20 травня міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка заявив, що його країна не допустить введення будь-яких нових торговельних санкцій Європейського Союзу проти Ізраїлю, навіть якщо доведеться самотужки їх заблокувати.