В Латвии отклонили предложение премьера о введении "золотых виз"

Латвийский Сейм не поддержал предложения премьер-министра Андриса Кулбергса и министра экономики Виктора Валайниса о выдаче так называемых "золотых виз" или временных видов на жительство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LSM.

Во время подготовки закона тогдашний депутат, а ныне премьер-министр Андрис Кулбергс предложил выдавать вид на жительство сроком на пять лет за взнос в госбюджет в размере 10 тысяч евро при условии готовности инвестировать 50 тысяч евро в предприятие, которое насчитывает не более 50 человек и чей годовой оборот или годовой баланс не превышает 10 млн евро.

"Удивительно, как вообще можно было дойти до такого предложения", – заявила депутат Сейма Занда Калниня-Лукашевица.

Она подчеркнула, что еще в 2019 году Европейская комиссия предупреждала о рисках, связанных с программами "золотых виз". Это подтверждается практикой Испании, Ирландии и других стран, которые закрыли такие программы.

Сейм отклонил это предложение. За него проголосовали 29 депутатов, против выступил 41 депутат, еще 16 воздержались.

В то же время депутаты поддержали предложение профильной комиссии о выдаче вида на жительство на более жестких условиях: разрешение может быть выдано на срок до пяти лет, если заключен договор и перечислено не менее 150 тысяч евро инвестиций сроком не менее пяти лет управляющему созданным государством Фондом альтернативных инвестиций, а в госбюджет внесено 10 тысяч евро.

Выданное иностранцу разрешение на проживание будет действительным при условии, что в течение всего срока его действия управляющий фондом подтверждает, что инвестиционный договор не расторгнут, а остаток инвестиций составляет не менее 150 тысяч евро.

Также стало известно, что Сейм Латвии в окончательном чтении принял новый Закон об иммиграции, который предусматривает более жесткий миграционный контроль, усиленный надзор за гражданами третьих стран и новые требования к их интеграции.

Перед тем парламент Греции одобрил законопроект, который ускоряет депортацию соискателей убежища, которым было отказано, и позволяет их перевод в центры за пределами ЕС.