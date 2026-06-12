Аеропорт Гамбурга евакуювали через безпековий інцидент

У п’ятницю аеропорт німецького Гамбурга евакуювали після "інциденту, пов’язаного з безпекою", усі вильоти тимчасово зупинено.

Про це повідомляє T-online, пише "Європейська правда".

Усі пасажири були змушені залишити зону за контрольно-пропускними пунктами безпеки аеропорту, повідомив речник федеральної поліції. Люди, які вже перебували на борту літака, також були змушені евакуюватись.

За даними ЗМІ, причиною евакуації стала активація кнопки екстреного виклику. Чоловік натиснув на кнопку, отримавши неконтрольований доступ до зони безпеки. Його особу встановлено. Після повної евакуації чоловіка ретельно обшукають. За даними ЗМІ, операція може тривати близько двох годин.

Нині всі рейси з Гамбурга затримуються на три години. За даними федеральної поліції, закриття стосується лише зони безпеки аеропорту, де знаходяться пасажири, які вже пройшли перевірку. Інші частини летовища залишаються доступними.

Вранці 30 травня аеропорт Мюнхена був повністю закритий на понад годину, ймовірно, через проліт дрона.

Нагадаємо, вранці 15 травня у столичному регіоні Фінляндії Уусімаа оголосили повітряну тривогу – фінські військові отримали попередження про можливе потрапляння ударних безпілотників у повітряний простір країни. Через тривогу призупиняли роботу аеропорту Гельсінкі, що призвело до скасування та переспрямування низки рейсів.