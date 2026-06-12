Аэропорт Гамбурга эвакуировали из-за инцидента, связанного с безопасностью

В пятницу аэропорт немецкого Гамбурга эвакуировали после "инцидента, связанного с безопасностью", все вылеты временно приостановлены.

Об этом сообщает T-online, пишет "Европейская правда".

Все пассажиры были вынуждены покинуть зону за контрольно-пропускными пунктами безопасности аэропорта, сообщил представитель федеральной полиции. Люди, которые уже находились на борту самолета, также были вынуждены эвакуироваться.

По данным СМИ, причиной эвакуации стала активация кнопки экстренного вызова. Мужчина нажал на кнопку, получив неконтролируемый доступ в зону безопасности. Его личность установлена. После полной эвакуации мужчину тщательно обыщут. По данным СМИ, операция может продлиться около двух часов.

В настоящее время все рейсы из Гамбурга задерживаются на три часа. По данным федеральной полиции, закрытие касается только зоны безопасности аэропорта, где находятся пассажиры, уже прошедшие проверку. Остальные части аэропорта остаются доступными.

Утром 30 мая аэропорт Мюнхена был полностью закрыт более чем на час, вероятно, из-за пролета дрона.

Напомним, утром 15 мая в столичном регионе Финляндии Уусимаа объявили воздушную тревогу – финские военные получили предупреждение о возможном попадании ударных беспилотников в воздушное пространство страны. Из-за тревоги приостановили работу аэропорта Хельсинки, что привело к отмене и перенаправлению ряда рейсов.