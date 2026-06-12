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До Києва прибув міністр оборони Латвії

Новини — П'ятниця, 12 червня 2026, 13:23 — Ірина Кутєлєва

Міністр оборони Райвіс Мелніс у свій перший закордонний візит прибув до України.

Про це йдеться у заяві латвійського Міністерства оборони, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, у Києві у очільника латвійського оборонного відомства заплановано кілька зустрічей на високому рівні.

Метою зустрічей є метою зміцнення військового співробітництва між двома країнами, обговорення участі латвійської промисловості у забезпеченні оборони України та створення спільних підприємств, додали у відомстві.

Нагадаємо, під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з новим прем’єром Латвії була підписана угода щодо співпраці у сфері безпілотних технологій 

Крім того, Зеленський сказав, що Україна може відправляти експертів до країн Балтії, щоб допомогти їм налагодити захист від українських безпілотників, які порушують їхній повітряний простір.

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Латвія
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