В Киев прибыл министр обороны Латвии

Министр обороны Райвис Мелнис в рамках своего первого зарубежного визита прибыл в Украину.

Об этом говорится в заявлении латвийского Министерства обороны, сообщает "Европейская правда".

Как отмечается, в Киеве у главы латвийского оборонного ведомства запланировано несколько встреч на высоком уровне.

Целью встреч является укрепление военного сотрудничества между двумя странами, обсуждение участия латвийской промышленности в обеспечении обороны Украины и создание совместных предприятий, добавили в ведомстве.

Напомним, во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с новым премьером Латвии было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотных технологий.

Кроме того, Зеленский сказал, что Украина может отправлять экспертов в страны Балтии, чтобы помочь им наладить защиту от украинских беспилотников, нарушающих их воздушное пространство.