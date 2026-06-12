В Польше официально приняли на вооружение истребители F-35

Вооруженные силы Польши официально приняли на вооружение истребители F-35, закупленные в Соединенных Штатах; церемония прошла на авиабазе в Ласке.

Об этом сообщает Polsat News, пишет "Европейская правда".

В пятницу пилоты польских F-35 совершили торжественные пролеты над Гданьском, Варшавой и Краковом в рамках акции "Приветствие с Польшей".

Истребители пролетели над полуостровом Вестерплатте, после чего самолеты появились над Варшавой, пролетев вдоль Вислы на высоте Варшавской цитадели.

Маршрут завершился пролетом над Краковом в районе Вавельского холма.

To dzień, na który czekaliśmy od lat! Dziś Polska wita swoje F-35 #Husarz 🇵🇱



Wyruszyły właśnie na uroczyste przeloty nad Łodzią, Gdańskiem, Warszawą i Krakowem.



O godz. 11:00 w Łasku odbędzie się oficjalne powitanie oraz uroczysty chrzest najnowocześniejszych myśliwców w… pic.twitter.com/90SUYzo6J1 – Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) June 12, 2026

Полет является частью торжеств по случаю принятия польских самолетов F-35 в состав Вооруженных сил. В церемонии, состоявшейся на 32-й базе тактической авиации в Ласке, новой базе F-35, приняли участие президент Польши Кароль Навроцкий, маршал Сената Малгожата Кидава-Блонска и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. В Ласк также прибыл заместитель государственного секретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Томас ДиНанно.

В 2020 году Польша заказала для своих ВВС 32 многоцелевых самолета F-35, производимых американским концерном Lockheed Martin. Современные самолеты этого типа в настоящее время становятся одними из самых распространенных боевых самолетов в НАТО.

22 мая 2026 года Польша получила первую партию из трех истребителей F-35. Отмечается, что самолеты будут отправлены на 32-ю тактическую авиабазу в Ласке, где сейчас размещены некоторые польские F-16, а на следующем этапе – на 21-ю тактическую авиабазу в Свидвине, где были развернуты недавно выведенные из эксплуатации советские Су-22.

Напомним, в марте польская компания Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 подписала контракт с американским производителем Lockheed Martin на обслуживание ударных вертолетов AH-64 Apache в Польше.