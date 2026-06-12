ЄСПЛ став на бік колишньої депутатки Молдови у справі про застосування сили поліцією

Європейський суд з прав людини частково задовольнив позов колишньої молдовської депутатки Валентини Кушнір щодо неправомірного застосування до неї сили поліцією – присудивши меншу компенсацію, ніж вона просила.

Про це йдеться у рішенні ЄСПЛ від 11 червня, пише "Європейська правда".

Позов ексдепутатки Кушнір проти Молдови стосувався неналежного розслідування інциденту 2009 року, коли поліція застосувала до неї силу; у позові вона посилалася на порушення ст. 3 Європейської конвенції з прав людини.

Йдеться про інцидент 7-8 квітня 2009 року після виборів, коли у Молдові тривали післявиборчі протести, які згодом отримали назву "Цегляної революції".

У момент, коли Кушнір спілкувалась із протестувальниками, підійшли силовики і почали бити присутніх. Кушнір почала обурюватись, але змушена була відступити у напрямку урядової будівлі.

Там двоє співробітників поліції повалили її на землю, схопивши за руку і за волосся, та завдали кілька ударів, внаслідок чого вона втратила свідомість. Жінка отямилась на землі, самостійно дісталася додому та викликала швидку, після чого спробувала добиватись справедливості у межах судової системи Молдови. Процеси тривали близько 8 років і завершились не на її користь.

У позові до ЄСПЛ екс-депутатка просила визнати порушення ст. 3 ЄКПЛ про заборону катування, нелюдського та принизливого поводження, і просила компенсацію у розмірі 30 тисяч євро за моральну шкоду та 2802 євро за судові витрати.

ЄСПЛ визнав скаргу прийнятною та визнав порушення ст. 3 Конвенції. За рішенням суду, Молдова повинна буде протягом наступних трьох місяців сплатити екс-депутатці 7500 євро компенсації за моральні збитки та 2000 євро за судові витрати.

Післявиборчі протести 2009 року у Молдові, під час яких у тому числі захопили президентський палац, отримали назву "Цегляної революції" та призвели до зміни влади в країні.

У 2025 році позов у ЄСПЛ проти Молдови виграв бізнесмен В’ячеслав Платон, фігурант серії кримінальних проваджень – він скаржився на умови ув’язнення.

Також ЄСПЛ визнав Росію винною у порушенні прав людини в Придністровʼї.