ЕСПЧ встал на сторону бывшего депутата Молдовы в деле о применении силы полицией

Европейский суд по правам человека частично удовлетворил иск бывшего молдавского депутата Валентины Кушнир относительно неправомерного применения к ней силы полицией – присудив меньшую компенсацию, чем она просила.

Об этом говорится в решении ЕСПЧ от 11 июня, пишет "Европейская правда".

Иск экс-депутата Кушнир против Молдовы касался ненадлежащего расследования инцидента 2009 года, когда полиция применила к ней силу; в иске она ссылалась на нарушение ст. 3 Европейской конвенции по правам человека.

Речь идет об инциденте 7-8 апреля 2009 года после выборов, когда в Молдове продолжались протесты, сопровождавшиеся разгонами. В момент, когда Кушнир общалась с протестующими, подошли силовики и начали избивать присутствующих. Кушнир начала возмущаться, но вынуждена была отступить в направлении правительственного здания.

Там двое сотрудников полиции повалили ее на землю, схватив за руку и за волосы, и нанесли несколько ударов, в результате чего она потеряла сознание. Женщина очнулась на земле, самостоятельно добралась домой и вызвала скорую, после чего попыталась добиваться справедливости в рамках судебной системы Молдовы. Процессы продолжались около 8 лет и закончились не в ее пользу.

В иске в ЕСПЧ экс-депутат просила признать нарушение ст. 3 ЕКПЧ о запрете пыток, бесчеловечного и унизительного обращения, и просила компенсацию в размере 30 тысяч евро за моральный ущерб и 2802 евро за судебные издержки.

ЕСПЧ признал жалобу приемлемой и признал нарушение ст. 3 Конвенции. По решению суда, Молдова должна будет в течение следующих трех месяцев выплатить экс-депутату 7500 евро компенсации за моральный ущерб и 2000 евро за судебные издержки.

Послевыборные протесты 2009 года в Молдове, во время которых в том числе захватили президентский дворец, получили название "Кирпичной революции" и привели к смене власти в стране.

В 2025 году иск в ЕСПЧ против Молдовы выиграл бизнесмен Вячеслав Платон, фигурант серии уголовных производств – он жаловался на условия заключения.

Также ЕСПЧ признал Россию виновной в нарушении прав человека в Приднестровье.