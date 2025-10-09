Молдові доведеться сплатити 18 тисяч євро бізнесмену Платону, що виграв позов у ЄСПЛ

Молдовський бізнесмен В’ячеслав Платон, фігурант серії кримінальних проваджень, виграв позов у Європейському суді з прав людини проти Молдови, де він скаржився на умови ув’язнення.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

9 жовтня стало відомо про рішення ЄСПЛ на користь бізнесмена В’ячеслава Платона, який скаржився на умови утримання у кишинівській в’язниці №13, де перебував у 2016-2020 роках.

Він доводив, що зазнав несправедливих обмежень своїх прав, зокрема, не отримував належної медичної допомоги. Також він скаржився на постійне стеження та обмеження контактів з родиною.

ЄСПЛ дійшов висновку про порушення Молдовою трьох статей Європейської конвенції з прав людини – ст. 3 про заборону нелюдського і принизливого поводження, ст. 13 про право на ефективні інструменти правового захисту та ст. 8 про право на повагу до приватного життя.

Молдову зобов’язали сплатити Платону 15,6 тисячі євро за моральну шкоду та 2 тисячі євро компенсацій за судові витрати.

Офіційний Кишинів поки не коментував рішення.

У Молдові бізнесмен є фігурантом кількох кримінальних справ. У прокуратурі вважають, що він у 2011 році створив злочинну організацію "Ландромат", що діяла у Молдові, Україні, Росії і не тільки та займалася відмиванням нелегальних грошей через банк у Молдові, а також фінансові установи у Росії та Литві.

Також Платон є ключовим фігурантом справи щодо виведення коштів зі страхових компаній Asito, Мoldasig та Alliance Insurance Group. У 2017 році його засудили до 12 років в’язниці.

У 2019 році справу щодо виведення коштів страхових компаній повернули до суду першої інстанції, а покарання скасували. У 2020 році почали перегляд і справи про шахрайство з молдовським банком Banca de Economii. Тодішній генпрокурор Александр Стояногло заявив, що реально ці виведені кошти отримав олігарх Влад Плахотнюк. У 2021 році Платона у цій справі остаточно виправдали та продовжили пошук "реальних винуватців".

На розгляді суду у Кишиневі залишається ще дві справи, де фігурує Платон. Одна стосується підозр, що Платон, використавши свій вплив у керівництві Moldindconbank, переконав олігарха Ілана Шора взяти там кредити на понад 23 млн доларів та передати йому.

Друга справа стосується відкриття рахунка на ім’я судді і переказу туди 300 тисяч євро, отриманих злочинним шляхом. Прокурори стверджують, що йдеться про фальшиву банківську картку з метою зруйнувати репутацію судді.

Нагадаємо, Платон з березня перебував під арештом у Британії, а в липні 2025 року його звільнили з-під варти під заставу.

Молдова подала запит на його екстрадицію, рішення очікують наприкінці листопада.