В Угорщині показали фото з місця ДТП з мікроавтобусом з Молдови, де загинули 8 людей
Новини — П'ятниця, 12 червня 2026, 17:25 —
В Угорщині з’явились фотографії з місця "сусідніх" ранкових ДТП, внаслідок яких загинули 8 людей.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на HVG та Euronews.
За уточненою інформацією, транспортні засоби, що потрапили в аварію на трасі M1 – вантажівка з турецькою реєстрацією та мікроавтобус з молдовською реєстрацією. Початково повідомляли, що обидва транспортні засоби – з Молдови.
Спершу о 4:30 вантажівка врізалась у машину ремонтних дорожніх служб та загорілася, водій загинув на місці.
О 5:10 за кілометр від місця першої ДТП мікроавтобус з 9 людьми в’їхав в іншу вантажівку, що зупинилась на узбіччі у зв’язку з затором біля місця першої аварії. Семеро людей з нього загинули на місці. Передня частина автомобіля фактично розчавлена.
Повідомляють, що усі загиблі – чоловіки. Їхнє громадянство поки не назвали, проте згадували, що усі вони є іноземцями.
Рух на трасі на місцях аварій відновився після 11 ранку.
Раніше цього тижня кілька людей постраждали у ДТП двох автобусів у Верхній Баварії.
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