В Венгрии показали фото с места ДТП с микроавтобусом из Молдовы, где погибли 8 человек
Новости — Пятница, 12 июня 2026, 17:25 —
В Венгрии появились фотографии с места "соседних" утренних ДТП, в результате которых погибли 8 человек.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на HVG и Euronews.
По уточненной информации, транспортные средства, попавшие в аварию на трассе M1 – грузовик с турецкой регистрацией и микроавтобус с молдавской регистрацией. Изначально сообщалось, что оба транспортных средства – из Молдовы.
Сначала в 4:30 грузовик врезался в машину ремонтных дорожных служб и загорелся, водитель погиб на месте.
В 5:10 в километре от места первого ДТП микроавтобус с 9 людьми въехал в другой грузовик, который остановился на обочине в связи с пробкой возле места первой аварии. Семь человек из него погибли на месте. Передняя часть автомобиля фактически раздавлена.
Сообщают, что все погибшие – мужчины. Их гражданство пока не назвали, однако упоминали, что все они являются иностранцами.
Движение на участке с авариями возобновилось после 11 утра.
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