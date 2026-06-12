В Венгрии показали фото с места ДТП с микроавтобусом из Молдовы, где погибли 8 человек

В Венгрии появились фотографии с места "соседних" утренних ДТП, в результате которых погибли 8 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на HVG и Euronews.

По уточненной информации, транспортные средства, попавшие в аварию на трассе M1 – грузовик с турецкой регистрацией и микроавтобус с молдавской регистрацией. Изначально сообщалось, что оба транспортных средства – из Молдовы.

Сначала в 4:30 грузовик врезался в машину ремонтных дорожных служб и загорелся, водитель погиб на месте.

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В 5:10 в километре от места первого ДТП микроавтобус с 9 людьми въехал в другой грузовик, который остановился на обочине в связи с пробкой возле места первой аварии. Семь человек из него погибли на месте. Передняя часть автомобиля фактически раздавлена.

MTI/Csaba Krizsán

Сообщают, что все погибшие – мужчины. Их гражданство пока не назвали, однако упоминали, что все они являются иностранцами.

MTI/Csaba Krizsán

Движение на участке с авариями возобновилось после 11 утра.

Ранее на этой неделе несколько человек пострадали в ДТП двух автобусов в Верхней Баварии.

В Нидерландах автомобиль насмерть сбил трех детей и взрослого на велосипедах – они были участниками школьного велопохода.