Президент Литви підписав суперечливі поправки до закону про суспільного мовника

Президент Литви Гітанас Науседа підписав ухвалені Сеймом суперечливі поправки до законодавства про функціонування суспільного мовника LRT.

Про це повідомляє "Європейська правда" за матеріалами LRT.

В адміністрації президента Литви підтвердили, що у п’ятницю він підписав зміни до закону про Литовське національне радіо й телебачення LRT.

Сейм Литви ухвалив їх 2 червня, після довгих місяців критики та масштабних, як для Литви, масових протестів. Опозиція не взяла участі у голосуванні та планує оскаржувати поправки у Конституційному суді.

Асоціація професійних журналістів закликала Науседу ветувати закон.

Серед положень, які викликали критику – те, що наглядовий орган зможе сам вирішувати, у якому форматі проводити голосування щодо відставки гендиректора суспільного мовника – відкритому чи закритому. У попередній редакції закону йшлося про відкрите голосування.

17 грудня на тлі інтенсивних дебатів довкола закону про LRT Сейм зміг схвалити поправку, де згадується кіт однієї з депутаток.

Попри протести, представники керівної коаліції не відмовились від плану реформи.

Детальніше на цю тему – у статті: Литва воює за свободу слова: як суспільство стало на захист суспільного мовника.