Президент Литвы подписал противоречивые поправки к закону об общественном вещателе

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал принятые Сеймом противоречивые поправки в законодательство о функционировании общественного вещателя LRT.

Об этом сообщает "Европейская правда" по материалам LRT.

В администрации президента Литвы подтвердили, что в пятницу он подписал изменения в закон о Литовском национальном радио и телевидении LRT.

Сейм Литвы принял их 2 июня, после долгих месяцев критики и масштабных, как для Литвы, массовых протестов. Оппозиция не приняла участия в голосовании и планирует оспаривать поправки в Конституционном суде.

Ассоциация профессиональных журналистов призвала Науседу ветировать закон.

Среди положений, которые вызвали критику – то, что надзорный орган сможет сам решать, в каком формате проводить голосование по отставке гендиректора общественного вещателя – открытом или закрытом. В предыдущей редакции закона речь шла об открытом голосовании.

17 декабря на фоне интенсивных дебатов вокруг закона о LRT Сейм смог принять поправку, где упоминается кот одной из депутаток.

Несмотря на протесты, представители правящей коалиции не отказались от плана реформы.

Подробнее на эту тему – в статье: Литва воюет за свободу слова: как общество встало на защиту общественного вещателя.