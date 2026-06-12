Президент Литвы подписал противоречивые поправки к закону об общественном вещателе
Президент Литвы Гитанас Науседа подписал принятые Сеймом противоречивые поправки в законодательство о функционировании общественного вещателя LRT.
Об этом сообщает "Европейская правда" по материалам LRT.
В администрации президента Литвы подтвердили, что в пятницу он подписал изменения в закон о Литовском национальном радио и телевидении LRT.
Сейм Литвы принял их 2 июня, после долгих месяцев критики и масштабных, как для Литвы, массовых протестов. Оппозиция не приняла участия в голосовании и планирует оспаривать поправки в Конституционном суде.
Ассоциация профессиональных журналистов призвала Науседу ветировать закон.
Среди положений, которые вызвали критику – то, что надзорный орган сможет сам решать, в каком формате проводить голосование по отставке гендиректора общественного вещателя – открытом или закрытом. В предыдущей редакции закона речь шла об открытом голосовании.
17 декабря на фоне интенсивных дебатов вокруг закона о LRT Сейм смог принять поправку, где упоминается кот одной из депутаток.
Несмотря на протесты, представители правящей коалиции не отказались от плана реформы.
Подробнее на эту тему – в статье: Литва воюет за свободу слова: как общество встало на защиту общественного вещателя.