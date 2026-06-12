Реформа фіндопомоги ЄС включає 8 з 10 пунктів євроінтеграційного "плану Качки-Кос"

Оновлення програми Ukraine Facility, за якою Україна в обмін на реформи отримує кошти ЄС, передбачає виконання також пріоритетного переліку реформ для вступу до Євросоюзу.

Про це йдеться у статті "Європейської правди" Більше грошей в обмін на реформи. Які вимоги додав ЄС у програму фінансування України.

Зокрема, відомо, що серед 26 нових "кроків", на які зобов’язалася піти Україна, значна частка стосується "антикору".

Співрозмовники ЄП в Брюсселі кажуть, що у план увійшло 8 з 10 пунктів так званого "Плану Качки-Кос" – пріоритетного переліку реформ, за якими європейські столиці оцінюють готовність України до реформування у сферах верховенства права та антикорупції.

Так, до кінця вересня Рада має затвердити антикорупційну стратегію до 2030 року, а уряд – схвалити на її основі антикорупційну програму. Термін виконання цих кроків змістили на квартал (у плані Качки-Кос були очікування, що всі схвалять до кінця червня). За виконання цього кроку Україна отримає 390 млн євро.

ЄС готовий виділити Україні 550 млн євро за повернення / впровадження конкурсів для прокурорів ОГП та регіональних прокуратур до кінця 2026 року. Зараз генпрокурор Кравченко керує цим процесом у ручному режимі.

Менші суми передбачені за:

– Комплексі зміни до КПК (п.1 плану);

– Доступ НАБУ до неупередженої інституції судової експертизи (п.2).

– Реформування ДБР (п.5);

– Відновлення участі незалежних експертів у процесі відбору членів ВККС (п.7).

За всіма цими пунктами дедлайн встановлений на кінець 2026 року.

Крім того, найімовірніше, у Ukraine Facility додали також пункти 6 та 10 Плану Качки-Кос, які не потребують ухвалення законів: про те, щоби "призначити без затримок суддів Конституційного Суду та членів Вищої ради правосуддя, які пройшли міжнародну перевірку" та змінити "системи внутрішнього контролю проти корупції на високому рівні" у кількох державних інституціях.

Сумарно "вартість" реформ у рамках плану Качки-Кос для бюджету України (або ціна уникнення цих реформ) сягатиме, імовірно, під два мільярди євро.

Раніше повідомлялося, що перегляд правил програми Ukraine Facility, за якою Україна отримує допомогу в обмін на реформи, дозволить не втратити кошти попри неповне виконання минулорічного індикатору щодо заповнення вакансій у Вищому антикорупційному суді.

Також в уряді розповіли про інші зміни правил фіндопомоги ЄС: тепер все "зав’язане" на євроінтеграції.