Реформа финпомощи ЕС включает 8 из 10 пунктов евроинтеграционного "плана Качки-Кос"

Обновление программы Ukraine Facility, по которой Украина в обмен на реформы получает средства ЕС, предусматривает выполнение также приоритетного перечня реформ для вступления в Евросоюз.

Об этом говорится в статье "Европейской правды" Больше денег в обмен на реформы. Какие требования добавил ЕС в программу финансирования Украины.

В частности, известно, что среди 26 новых "шагов", на которые обязалась пойти Украина, значительная доля касается "антикора".

Собеседники ЕП в Брюсселе говорят, что в план вошло 8 из 10 пунктов так называемого "Плана Качки-Кос" – приоритетного перечня реформ, по которым европейские столицы оценивают готовность Украины к реформированию в сферах верховенства права и антикоррупции.

Так, до конца сентября Рада должна утвердить антикоррупционную стратегию до 2030 года, а правительство – одобрить на ее основе антикоррупционную программу. Срок выполнения этих шагов сместили на квартал (в плане Качки-Кос были ожидания, что все одобрят до конца июня). За выполнение этого шага Украина получит 390 млн евро.

ЕС готов выделить Украине 550 млн евро за возвращение/внедрение конкурсов для прокуроров ОГП и региональных прокуратур до конца 2026 года. Сейчас генпрокурор Кравченко руководит этим процессом в ручном режиме.

Меньшие суммы предусмотрены за:

– Комплексные изменения в УПК (п.1 плана);

– Доступ НАБУ к беспристрастной институции судебной экспертизы (п.2).

– Реформирование ГБР (п.5);

– Восстановление участия независимых экспертов в процессе отбора членов ВККС (п.7).

По всем этим пунктам дедлайн установлен на конец 2026 года.

Кроме того, скорее всего, в Ukraine Facility добавили также пункты 6 и 10 Плана Качки-Кос, которые не требуют принятия законов: о том, чтобы "назначить без задержек судей Конституционного Суда и членов Высшего совета правосудия, прошедших международную проверку" и изменить "системы внутреннего контроля против коррупции на высоком уровне" в нескольких государственных учреждениях.

Суммарно "стоимость" реформ в рамках плана Качки-Кос для бюджета Украины (или цена избежания этих реформ) будет достигать, вероятно, под два миллиарда евро.

Ранее сообщалось, что пересмотр правил программы Ukraine Facility, по которой Украина получает помощь в обмен на реформы, позволит не потерять средства, несмотря на неполное выполнение прошлогоднего индикатора по заполнению вакансий в Высшем антикоррупционном суде.

Также в правительстве рассказали о других изменениях правил финпомощи ЕС: теперь все "завязано" на евроинтеграции.