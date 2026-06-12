ЗМІ: США та Іран підпишуть мирну угоду до зустрічі G7

США та Іран наближаються до підписання угоди про припинення бойових дій та відновлення судноплавства Ормузькою протокою перед самітом "Групи семи" 15-17 червня.

Про це стало відомо агенції Bloomberg, пише "Європейська правда".

Цьогорічний саміт лідерів G7 відбудеться в Евіані, у Французьких Альпах, з 15 по 17 червня. Женева знаходиться неподалік і, за словами людей, знайомих з планами, розглядається як можливе місце підписання меморандуму між Іраном та США вже в неділю.

Один посадовець з G7 сказав, що документ, ймовірно, матиме форму меморандуму про взаєморозуміння, а не остаточної угоди. Він застеріг, що Іран ще не підтвердив свою готовність до церемонії підписання, а комунікації між його урядом та США були повільними з початку війни в лютому.

Другий представник G7 підтвердив наявність ознак того, що Тегеран та Вашингтон близькі до підписання угоди, але також попередив, що попереднього дипломатичного прогресу не було досягнуто.

Президент США Дональд Трамп заявив, що підписання угоди з Іраном може відбутися вже цими вихідними в Європі. В разі її укладення на церемонії буде присутній віцепрезидент Джей Ді Венс.

Меморандум про взаєморозуміння між США та Іраном, який, за словами американського президента, незабаром буде підписаний, передбачає негайне відкриття Ормузької протоки без стягнення плати за проїзд та послаблення санкцій проти Ірану в обмін дотримання правил.

ЗМІ також повідомили, що після того, як президент США Дональд Трамп у четвер пригрозив завдати "дуже сильного удару" по Ірану, йому зателефонували лідери країн Перської затоки та Південної Азії в останній спробі переконати його відмовитись від цих намірів.