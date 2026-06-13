У Британії призначили нову міністерку з питань безпеки

У Великій Британії призначили нову міністерку з питань безпеки, яка замінила на посаді Дена Джарвіса, якого призначили новим міністром оборони країни.

Про це йдеться у державному указі, пише "Європейська правда".

Міністеркою з питань безпеки стала Анжела Ігл. Вона змінила на цій посаді Джарвіса, якого раніше призначили міністром оборони країни.

Раніше Ігл обіймала посаду міністерки у Міністерстві навколишнього середовища, продовольства та сільського господарства, а також міністерки з питань прикордонної безпеки та надання притулку у Міністерстві внутрішніх справ.

Також Ігл є другою членкинею парламенту, яка відкрито визнає себе лесбійкою.

Нагадаємо, британський міністр оборони Джон Гілі подав у відставку через незгоду з планами уряду щодо оборонних витрат, які, на його думку, не відповідають рівню загроз, з якими зіштовхнулася країна.

З цієї ж причини у відставку подав його заступник з питань збройних сил Ел Карнс.

План оборонних інвестицій, суперечки щодо якого тривають від початку року, також викликав критику у військових посадовців країни. У четвер стало відомо, що голова штабу оборони Великої Британії Річард Найтон надіслав листа прем'єр-міністру Кіру Стармеру через побоювання, що рівень витрат на оборону, запропонований урядом, є недостатнім.

Дефіцит фінансування на відновлення Королівського флоту, армії та Королівських повітряних сил оцінювався щонайменше у 28 млрд фунтів стерлінгів (32 млрд євро).