Украина и Латвия согласовали совместные направления работы по развитию беспилотных систем

Министр обороны Украины Михаил Федоров провел встречу со своим латвийским коллегой Райвисом Мелнисом, в ходе которой они согласовали совместные направления работы по развитию беспилотных систем.

Об этом Федоров сообщил в социальных сетях в субботу, 13 июня, пишет "Европейская правда".

Федоров и Мелнис обсудили дальнейшие шаги сотрудничества в сфере беспилотных систем и технологий для противодействия воздушным угрозам.

"Украинские технологии и боевой опыт помогают партнерам быстрее адаптироваться к вызовам современной войны, а поддержка союзников позволяет быстрее масштабировать решения, которые уже доказали свою эффективность на поле боя", – заявил украинский министр.

Отдельным фокусом беседы министров стало развитие партнерства в рамках Drone Deal и запуск новых совместных проектов. Также стороны определили приоритетные направления использования ресурсов партнеров для укрепления Сил обороны.

"Среди практических направлений работы – поставка антидроновых средств латвийского производства, а также беспилотных систем для Сил обороны. Речь идет об ударных дронах, наземных роботизированных комплексах и морских беспилотниках", – подчеркнул Федоров.

Напомним, 9 июня президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Эстонию на саммит Северно-Балтийской восьмерки провел первую встречу с новым премьер-министром Латвии Андрисом Кулбергсом, в ходе которой было подписано соглашение о беспилотниках, так называемый Drone Deal.

На брифинге во время визита Зеленский сказал, что Украина может направлять экспертов в страны Балтии, чтобы помочь им наладить защиту от "заблудившихся" украинских беспилотников.