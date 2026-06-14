Словацький президент розкритикував прем'єра Угорщини за заяви про Словаччину

Президент Словаччини Петер Пеллегріні вкотре розкритикував угорського прем'єра Петера Мадяра за його заяви щодо Словаччини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Dennik N.

Його особливо турбують висловлювання, в яких прем’єр-міністр Угорщини називає Словаччину "Фельвідеком" або стверджує, що "Угорщина межує сама з собою". "Це не є доброю риторикою", – сказав Пеллегріні.

Він наголосив, що хоче сприяти заспокоєнню словацько-угорських відносин і що подібні заяви цьому не сприяють.

Пеллегріні зазначив, що розглядає заяви Мадяра скоріше як наслідок політичної недосвідченості. Він сподівається, що це не є цілеспрямованою спробою викликати напругу між країнами.

Він також розкритикував підхід угорського прем'єр-міністра до президента Тамаша Шуйока.

На думку Пеллегріні, дискусія щодо словацько-угорських відносин має перейти від емоційних висловлювань до практичних тем та конкретних аргументів.

За його словами, мета полягає в тому, щоб не допустити перетворення відносин на тему передвиборчої кампанії та джерело непотрібної напруги між двома країнами.

Варто зазначити, що попередній угорський уряд час від часу використовував мапи так званої "Великої Угорщини" – у кордонах, які та мала до Тріанонського мирного договору 1920 року. Зараз частина цих земель входить до сучасних Австрії, Словаччини, Румунії, Хорватії, Сербії та України.

У листопаді 2022 року тодішній прем’єр Віктор Орбан спричинив дипломатичний скандал, коли прийшов на товариський футбольний матч між збірними Угорщини та Греції в Будапешті з шарфом, на якому зображена мапа "Великої Угорщини".