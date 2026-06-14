Словацкий президент раскритиковал премьера Венгрии за заявления о Словакии

Президент Словакии Петер Пеллегрини в очередной раз раскритиковал венгерского премьера Петера Мадьяра за его заявления относительно Словакии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Dennik N.

Его особенно беспокоят высказывания, в которых премьер-министр Венгрии называет Словакию "Фельвидеком" или утверждает, что "Венгрия граничит сама с собой". "Это не является хорошей риторикой", – сказал Пеллегрини.

Он подчеркнул, что хочет способствовать успокоению словацко-венгерских отношений и что подобные заявления этому не способствуют.

Пеллегрини отметил, что рассматривает заявления Мадьяра скорее как следствие политической неопытности. Он надеется, что это не является целенаправленной попыткой вызвать напряжение между странами.

Он также раскритиковал подход венгерского премьер-министра к президенту Тамашу Шуйоку.

По мнению Пеллегрини, дискуссия о словацко-венгерских отношениях должна перейти от эмоциональных высказываний к практическим темам и конкретным аргументам.

По его словам, цель состоит в том, чтобы не допустить превращения отношений в тему предвыборной кампании и источник ненужного напряжения между двумя странами.

Стоит отметить, что предыдущее венгерское правительство время от времени использовало карты так называемой "Великой Венгрии" – в границах, которые та имела до Трианонского мирного договора 1920 года. Сейчас часть этих земель входит в современные Австрию, Словакию, Румынию, Хорватию, Сербию и Украину.

В ноябре 2022 года тогдашний премьер Виктор Орбан вызвал дипломатический скандал, когда пришел на товарищеский футбольный матч между сборными Венгрии и Греции в Будапеште с шарфом, на котором изображена карта "Великой Венгрии".