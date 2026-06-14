Спікер парламенту Чехії хотів би скасувати тимчасовий захист для українців

Голова чеської партії "Свобода і пряма демократія" (SPD) та спікер Палати депутатів Томіо Окамура негайно скасував би тимчасовий захист біженців з України від російської агресії в Чехії, якби це залежало від нього.

Політик спілкувався з головою опозиційної ODS Мартіном Купкою на телеканалі Prima TV у дискусійній програмі "Партія Терезії Томанкової", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

"Я б негайно припинив тимчасовий захист, якби це залежало від мене", – сказав Окамура. "Їх тут занадто багато, і громадяни скаржаться", – сказав голова SPD. За його словами, українські біженці повинні будуть покинути Чехію найпізніше після закінчення війни в Україні, хоча, на думку представників інших партій, у тому числі коаліційних, українці в Чехії необхідні для забезпечення діяльності у будівельній галузі, охороні здоров’я чи соціальних послугах.

Купка назвав заяву Окамури про "виселення українців" обурливою. "Ви лише доводите, що коли хтось називає вас комерційним фашистом, це вам підходить", – сказав голова ODS. Він нагадав, що 400 000 українських біженців, серед іншого, забезпечують Чехії звільнення від міграційного пакту ЄС щодо переселення мігрантів.

"За нашого уряду не буде жодних нелегальних мігрантів, легалізованих міграційним пактом. Можливо, Європейський Союз накладе на нас штраф", – сказав Окамура. Він нагадав, що уряд ANO, SPD та "Автомобілістів" відхилив міграційний пакт ЄС у грудні минулого року, який, тим не менш, набув чинності в п’ятницю.

Купка визнав, що ODS підтримає деякі з запропонованих заходів щодо посилення умов проживання для українських біженців, які стосуються, наприклад, соціальних виплат або технічного стану українських транспортних засобів. Щодо твердження Окамури про те, що біженці в Чехії зловживають соціальними виплатами, Купка зазначив, що навіть за даними міністерства було зафіксовано лише десятки випадків, що 175 000 із 400 000 українських біженців у Чехії працюють, а значна частина решти – це діти.

Окамура неодноразово відзначався антиукраїнськими заявами.

У лютому він заявив, що через українців у Чехії нібито почали просідати заробітні плати у "простих" професіях.

Нагадаємо, восени Окамура наказав зняти з парламентської будівлі прапор України, який висів там на знак солідарності з 2022 року.

Крок Окамури викликав негайну політичну реакцію: опозиційні партії назвали це "ганебним жестом" і вивісили українські прапори у своїх офісах у Палаті депутатів, а активісти вивішували прапор України поруч з його домом.