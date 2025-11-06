Новий спікер парламенту Чехії наказав зняти з будівлі прапор України

Новий голова нижньої палати чеського парламенту, Палати депутатів Чехії, Томіо Окамура у четвер наказав зняти з парламентської будівлі прапор України, який висів там на знак солідарності з 2022 року.

Як пише "Європейська правда", процесом він похизувався на Х.

На відео видно, як лідер правопопулістської партії SPD тримає драбину для чоловіка, який знімає прапор України з фасаду парламенту Чехії.

Právě jsem nechal sundat ukrajinskou vlajku z budovy Poslanecké sněmovny pic.twitter.com/1dcxVrbAQs – Tomio Okamura (@tomio_cz) November 6, 2025

"Це певний символ. Український прапор зняли з будівлі чеської Палати депутатів за моєю вказівкою, і це зайняло кілька секунд", – сказав спікер у коментарі порталу iDNES.

SPD вела свою передвиборчу кампанію під гаслом прибирання українських прапорів з будівель державних органів влади та установ.

Лідер SPD Томіо Окамура під час передвиборчої кампанії допустив низку інших антиукраїнських заяв, зокрема щодо обмеження прав українських біженців у Чехії та припинення військової підтримки України.

У середу Окамуру обрали спікером Палати депутатів Чехії відповідно до коаліційної домовленості між його партією SPD, правими "Автомобілістами" та рухом ANO.

