Спикер парламента Чехии хотел бы отменить временную защиту для украинцев

Председатель чешской партии "Свобода и прямая демократия" (SPD) и спикер Палаты депутатов Томио Окамура немедленно отменил бы временную защиту беженцев из Украины от российской агрессии в Чехии, если бы это зависело от него.

Политик общался с председателем оппозиционной ODS Мартином Купкой на телеканале Prima TV в дискуссионной программе "Партия Терезии Томанковой", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

"Я бы немедленно прекратил временную защиту, если бы это зависело от меня", – сказал Окамура. "Их здесь слишком много, и граждане жалуются", – сказал председатель SPD. По его словам, украинские беженцы должны будут покинуть Чехию самое позднее после окончания войны в Украине, хотя, по мнению представителей других партий, в том числе коалиционных, украинцы в Чехии необходимы для обеспечения деятельности в строительной отрасли, здравоохранении или социальных услугах.

Купка назвал заявление Окамуры о "выселении украинцев" возмутительным. "Вы только доказываете, что когда кто-то называет вас коммерческим фашистом, это вам подходит", – сказал глава ODS. Он напомнил, что 400 000 украинских беженцев, среди прочего, обеспечивают Чехии освобождение от миграционного пакта ЕС по переселению мигрантов.

"При нашем правительстве не будет никаких нелегальных мигрантов, легализованных миграционным пактом. Возможно, Европейский Союз наложит на нас штраф", – сказал Окамура. Он напомнил, что правительство ANO, SPD и "Автомобилистов" отклонило миграционный пакт ЕС в декабре прошлого года, который, тем не менее, вступил в силу в пятницу.

Купка признал, что ODS поддержит некоторые из предложенных мер по ужесточению условий проживания для украинских беженцев, которые касаются, например, социальных выплат или технического состояния украинских транспортных средств. Относительно утверждения Окамуры о том, что беженцы в Чехии злоупотребляют социальными выплатами, Купка отметил, что даже по данным министерства было зафиксировано лишь десятки случаев, что 175 000 из 400 000 украинских беженцев в Чехии работают, а значительная часть остальных – это дети.

Окамура неоднократно отмечался антиукраинскими заявлениями.

В феврале он заявил, что из-за украинцев в Чехии якобы начали проседать заработные платы в "простых" профессиях.

Напомним, осенью Окамура приказал снять с парламентского здания флаг Украины, который висел там в знак солидарности с 2022 года.

Шаг Окамуры вызвал немедленную политическую реакцию: оппозиционные партии назвали это "позорным жестом" и вывесили украинские флаги в своих офисах в Палате депутатов, а активисты вывешивали флаг Украины рядом с его домом.