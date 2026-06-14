ЗМІ: міністр оборони Італії ледь не подав у відставку через питання військових  витрат

В Італії Гвідо Крозетто розглядав можливість подати у відставку та залишити посаду міністра оборони через рішення уряду щодо військових витрат.

Про це з посиланням на джерела повідомила газета La Repubblica, передає "Європейська правда".

Газета першою поширила чутку про можливу відставку Крозетто з кабінету міністрів, написавши, що міністр "за крок від відставки".

Міністр, як повідомляється, опинився перед "болісним вибором: залишитися на чолі міністерства, ризикуючи змусити прийняти скорочення військових витрат, про яке виконавча влада (і він особисто) домовилася з союзниками, або наслідувати свого британського колегу Джона Гілі".

Як повідомляється, останніми днями відбулося кілька "складних зустрічей" з Джорджею Мелоні, Маттео Сальвіні, Джанкарло Джорджетті та Антоніо Таяні. За підсумками цих зустрічей Крозетто, як повідомляється, вирішив не подавати у відставку, але лише за умови виконання певних умов і після отримання обіцянки від міністра економіки про збільшення ресурсів для збройних сил у наступному бюджеті.

"Якщо зобов’язання не буде виконано, новий рік може розпочатися з сенсаційної відставки", – пише La Repubblica, додаючи, що кілька днів тому відбулася вирішальна зустріч, на якій Сальвіні та Джорджетті висунули кілька умов: "Не тільки щодо використання програми PURL, а й щодо SAFE. Їх більше не влаштовує скорочення позики, узгодженої з Європою; вони хочуть скасувати її взагалі. Кросетто на це не погоджується".

Як повідомляється, Мелоні виступила посередником, і Джорджетті в кінцевому підсумку дійшов тимчасового компромісу, пообіцявши Крозетто збільшення оборонного бюджету, який зараз становить 1,61%, на 0,35% ВВП. Загалом це складе приблизно 7,5 млрд євро додаткових коштів.

Нагадаємо, британський міністр оборони Джон Гілі подав у відставку через незгоду з планами уряду щодо оборонних витрат, які, на його думку, не відповідають рівню загроз, з якими зіштовхнулася країна.

З цієї ж причини у відставку подав його заступник з питань збройних сил Ел Карнс.

План оборонних інвестицій, суперечки щодо якого тривають від початку року, також викликав критику у військових посадовців країни. У четвер стало відомо, що голова штабу оборони Великої Британії Річард Найтон надіслав листа прем'єр-міністру Кіру Стармеру через побоювання, що рівень витрат на оборону, запропонований урядом, є недостатнім.

Дефіцит фінансування на відновлення Королівського флоту, армії та Королівських повітряних сил оцінювався щонайменше у 28 млрд фунтів стерлінгів (32 млрд євро).