СМИ: министр обороны Италии едва не подал в отставку из-за вопроса военных расходов

В Италии Гвидо Крозетто рассматривал возможность подать в отставку и покинуть пост министра обороны из-за решения правительства о военных расходах.

Об этом со ссылкой на источники сообщила газета La Repubblica, передает "Европейская правда".

Газета первой распространила слух о возможной отставке Крозетто из кабинета министров, написав, что министр "в шаге от отставки".

Министр, как сообщается, оказался перед "мучительным выбором: остаться во главе министерства, рискуя заставить принять сокращение военных расходов, о котором исполнительная власть (и он лично) договорилась с союзниками, или последовать своему британскому коллеге Джону Гили".

Как сообщается, в последние дни состоялось несколько "сложных встреч" с Джорджей Мелони, Маттео Сальвини, Джанкарло Джорджетти и Антонио Таяни. По итогам этих встреч Крозетто, как сообщается, решил не подавать в отставку, но только при условии выполнения определенных условий и после получения обещания от министра экономики об увеличении ресурсов для вооруженных сил в следующем бюджете.

"Если обязательства не будут выполнены, новый год может начаться с сенсационной отставки", – пишет La Repubblica, добавляя, что несколько дней назад состоялась решающая встреча, на которой Сальвини и Джорджетти выдвинули несколько условий: "Не только по использованию программы PURL, но и по SAFE. Их больше не устраивает сокращение займа, согласованного с Европой; они хотят отменить его вообще. Кросетто на это не соглашается".

Как сообщается, Мелони выступила посредником, и Джорджетти в конечном итоге пришел к временному компромиссу, пообещав Крозетто увеличение оборонного бюджета, который сейчас составляет 1,61%, на 0,35% ВВП. В целом это составит примерно 7,5 млрд евро дополнительных средств.

Напомним, британский министр обороны Джон Гили подал в отставку из-за несогласия с планами правительства по оборонным расходам, которые, по его мнению, не соответствуют уровню угроз, с которыми столкнулась страна.

По этой же причине в отставку подал его заместитель по вопросам вооруженных сил Эл Карнс.

План оборонных инвестиций, споры по которому продолжаются с начала года, также вызвал критику у военных чиновников страны. В четверг стало известно, что глава штаба обороны Великобритании Ричард Найтон направил письмо премьер-министру Киру Стармеру из-за опасений, что уровень расходов на оборону, предложенный правительством, является недостаточным.

Дефицит финансирования на восстановление Королевского флота, армии и Королевских воздушных сил оценивался минимум в 28 млрд фунтов стерлингов (32 млрд евро).