ЦВК Вірменії оприлюднила остаточні результати виборів

Центральна виборча комісія 14 червня провела позачергове засідання, за підсумками якого оприлюднила остаточні результати парламентських виборів.

Про це повідомляє вірменська служба "Радіо Свобода", інформує "Європейська правда".

Згідно з остаточними результатами, партія вірменського прем’єра Нікола Пашиняна "Громадянський договір" отримала 49,74% голосів, що означає здобуття 61 мандата в парламенті нового скликання.

На другому місці з результатом 23,27% – партія "Сильна Вірменія" бізнесмена Самвела Карапетяна, який довгий час жив і працював в РФ. Далі йде блок "Вірменія" з 9,92%.

Партія бізнесмена Гагіка Царукяна "Процвітаюча Вірменія" не подолала прохідний бар'єр у 4%, набравши 3,89% голосів.

Паралельно із засіданням опозиція проводила акцію протесту. Протестувальники вимагають скасування результатів виборів і проведення нових виборів.

Опозиційні діячі під час акції протесту зазначали, що під час парламентських виборів 7 червня та у передвиборчий період "мали місце організовані та масові фальсифікації". Влада у відповідь неодноразово заявляла, що опозиція перейшла межу, розпалюючи передвиборчу кампанію.

Сам Пашинян після виборів заявив про "історичну перемогу, яка однозначно забезпечить вічність і розвиток Республіки Вірменія".

Детально про результати голосування 7 червня читайте у статті: Росія втрачає Вірменію: як Кремлю не вдалося заблокувати рух Єревана на захід.