ЦИК Армении обнародовал окончательные результаты выборов

Центральная избирательная комиссия 14 июня провела внеочередное заседание, по итогам которого обнародовала окончательные результаты парламентских выборов.

Об этом сообщает армянская служба "Радио Свобода", информирует "Европейская правда".

Согласно окончательным результатам, партия армянского премьера Никола Пашиняна "Гражданский договор" получила 49,74% голосов, что означает 61 мандат в парламенте нового созыва.

На втором месте с результатом 23,27% – партия "Сильная Армения" бизнесмена Самвела Карапетяна, который долгое время жил и работал в РФ. Далее идет блок "Армения" с 9,92%.

Партия бизнесмена Гагика Царукяна "Процветающая Армения" не преодолела проходной барьер в 4%, набрав 3,89% голосов.

Параллельно с заседанием оппозиция проводила акцию протеста. Протестующие требуют отмены результатов выборов и проведения новых выборов.

Оппозиционные деятели во время акции протеста отмечали, что во время парламентских выборов 7 июня и в предвыборный период "имели место организованные и массовые фальсификации". Власти в ответ неоднократно заявляли, что оппозиция перешла черту, разжигая предвыборную кампанию.

Сам Пашинян после выборов заявил об "исторической победе, которая однозначно обеспечит вечность и развитие Республики Армения".

Подробно о результатах голосования 7 июня читайте в статье: Россия теряет Армению: как Кремлю не удалось заблокировать движение Еревана на запад.