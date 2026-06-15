Стало відомо, де і коли Іран та США підпишуть мирну угоду

Церемонія підписання мирної угоди між США та Іраном відбудеться 19 червня у швейцарському місті Женева.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у себе в Х оголосив міністр закордонних справ Пакистану Ішак Дар.

Схарактеризувавши цю подію як "значний прорив", міністр заявив, що вона "забезпечує таку необхідну впевненість і стабільність для глобальних ринків та світової економіки, особливо для країн, що розвиваються, які є найбільш вразливими до регіональної нестабільності".

Він подякував Саудівській Аравії, Катару та Туреччині як деяким із країн, які надали "підтримку та доклали щирих дипломатичних зусиль" для забезпечення цього "важливого етапу".

"Ми з нетерпінням чекаємо на офіційну церемонію підписання 19 червня в Женеві та залишаємося впевненими, що цей позитивний крок прокладе шлях до тривалого миру, стабільності та спільного процвітання для регіону та за його межами", – зазначив він.

Президент США Дональд Трамп раніше заявив про укладення мирної угоди з Іраном, а також анонсував відкриття Ормузької протоки найближчим часом.

На цьому тлі Німеччина, Франція, Велика Британія та Італія заявили про свою готовність підтримати відновлення руху в Ормузькій протоці.