Європейські лідери підтвердили готовність до місії в Ормузькій протоці

Німеччина, Франція, Велика Британія та Італія заявили про свою готовність підтримати відновлення руху в Ормузькій протоці після оголошення про досягнення угоди між США та Іраном.

Про це йдеться у спільній заяві канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, президента Франції Емманюеля Макрона, прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та прем’єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні, яку наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Лідери чотирьох країн наголосили на необхідності якнайшвидше відновити прохідність протоки, забезпечивши "безумовну та необмежену свободу судноплавства".

"Ми готові зробити все від нас залежне для досягнення цієї мети – відповідно до наших конституційних вимог – зокрема шляхом проведення суто оборонної та незалежної місії з метою забезпечення безпеки торгового судноплавства та проведення операцій з розмінування", – зазначається у заяві.

Лідери також наголосили, що "це шанс відновити стабільність у регіоні та стабілізувати світову економіку".

Німеччина та інші європейські партнери ще до оголошення угоди з Іраном дали зрозуміти, що в принципі готові підтримати безпечне відкриття Ормузької протоки після припинення всіх воєнних дій.

Лідери підтвердили, що Ірану ні в якому разі не можна дозволити отримати ядерну зброю.

"Зараз надзвичайно важливо завершити детальні переговори та швидко й повною мірою реалізувати цю угоду. Ми готові підтримати ці зусилля", – йдеться у заяві.

Чотири країни також висловили надію на скасування відповідних санкцій на пізнішому етапі, за умови, що Іран вживе чітких і перевірених заходів щодо своєї ядерної програми.

Президент США Дональд Трамп раніше заявив про укладення мирної угоди з Іраном, а також анонсував відкриття Ормузької протоки найближчим часом.

Нещодавно Рада Європейського Союзу схвалила нові санкції проти двох фізичних та однієї юридичної особи з Ірану за порушення свободи судноплавства в Ормузькій протоці.