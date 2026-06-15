Стало известно, где и когда Иран и США подпишут мирное соглашение

Церемония подписания мирного соглашения между США и Ираном состоится 19 июня в швейцарском городе Женева.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в своем Твиттере объявил министр иностранных дел Пакистана Ишак Дар.

Охарактеризовав это событие как "значительный прорыв", министр заявил, что оно "обеспечивает столь необходимую уверенность и стабильность для глобальных рынков и мировой экономики, особенно для развивающихся стран, которые наиболее уязвимы к региональной нестабильности".

Он поблагодарил Саудовскую Аравию, Катар и Турцию как некоторые из стран, которые оказали "поддержку и приложили искренние дипломатические усилия" для обеспечения этого "важного этапа".

"Мы с нетерпением ждем официальной церемонии подписания 19 июня в Женеве и остаемся уверенными, что этот позитивный шаг проложит путь к длительному миру, стабильности и общему процветанию для региона и за его пределами", – отметил он.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил о заключении мирного соглашения с Ираном, а также анонсировал открытие Ормузского пролива в ближайшее время.

На этом фоне Германия, Франция, Великобритания и Италия заявили о своей готовности поддержать возобновление движения в Ормузском проливе.