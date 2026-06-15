Кос: РФ невипадково обрала саме цей день для атаки на Україну

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що РФ невипадково здійснила масовану атаку у ніч проти 15 червня – день, коли Україна відкриває перший переговорний кластер з ЄС.

Про це вона написала у своєму Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Єврокомісарка згадала, що внаслідок удару РФ загинули рятувальники в Харкові, а також була пошкоджена Києво-Печерська лавра.

"Час, обраний для нападу Росії, говорить сам за себе. У день, коли Україна відкриває перший переговорний кластер з ЄС, Москва знову демонструє, чого вона боїться найбільше. Демократичної України, що міцно вкорінилася в Європі", – наголосила вона.

Президент Володимир Зеленський розраховує на реакцію країн G7 у відповідь на масовані російські удари по українських містах.

Повідомляли також, що Україна ініціює всі відповідні процедури в рамках ЮНЕСКО та всі інші міжнародні механізми, вимагаючи "негайної та адекватної відповіді" на російський удар по Лаврі.