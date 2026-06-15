Зеленський очікує реакцію G7 на масовані удари РФ по Україні

Президент Володимир Зеленський розраховує на реакцію країн G7 у відповідь на масовані російські удари по українських містах.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своєму Х.

Зеленський поінформував, що у ніч проти 15 червня РФ випустила по Україні 70 ракет і 611 дронів. Станом на зараз відомо про 28 поранених і чотирьох загиблих у столиці.

У контексті масованої атаки РФ він згадав про пошкодження Успенського собору Києво-Печерської лаври, удар по Харкову, внаслідок якого загинули п’ятеро рятувальників, а також удар по Дніпру.

"Дуже важливо, щоб була відповідь країн Групи семи, які зараз збираються на саміт, і щоб вона була рішучою та змістовною: більше тиску на агресора, більше допомоги Україні з ППО, передусім із протибалістикою. Я дякую всім, хто допомагає нам захищати життя", – підкреслив він.

Раніше повідомляли, що Україна ініціює всі відповідні процедури в рамках ЮНЕСКО та всі інші міжнародні механізми, вимагаючи "негайної та адекватної відповіді" на російський удар по Лаврі.

Внаслідок масованої атаки на Київ сталася пожежа на території Києво-Печерської лаври. У КМВА повідомили про пряме влучання у лавру і значні ушкодження.

Предстоятель ПЦУ, митрополит Епіфаній опублікував допис у соцмережах, назвавши російський удар по Києво-Печерській лаврі "черговим злочином проти людяності".