Кос: РФ неслучайно выбрала именно этот день для атаки на Украину

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что РФ неслучайно осуществила массированную атаку в ночь на 15 июня – день, когда Украина открывает первый переговорный кластер с ЕС.

Об этом она написала в своем Facebook, сообщает "Европейская правда".

Еврокомиссар вспомнила, что в результате удара РФ погибли спасатели в Харькове, а также была повреждена Киево-Печерская лавра.

"Время, выбранное для нападения России, говорит само за себя. В день, когда Украина открывает первый переговорный кластер с ЕС, Москва снова демонстрирует, чего она боится больше всего. Демократической Украины, которая прочно укоренилась в Европе", – подчеркнула она.

Президент Владимир Зеленский рассчитывает на реакцию стран G7 в ответ на массированные российские удары по украинским городам.

Сообщалось также, что Украина инициирует все соответствующие процедуры в рамках ЮНЕСКО и все другие международные механизмы, требуя "немедленного и адекватного ответа" на российский удар по Лавре.