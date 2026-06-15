Кос: РФ неслучайно выбрала именно этот день для атаки на Украину
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что РФ неслучайно осуществила массированную атаку в ночь на 15 июня – день, когда Украина открывает первый переговорный кластер с ЕС.
Об этом она написала в своем Facebook, сообщает "Европейская правда".
Еврокомиссар вспомнила, что в результате удара РФ погибли спасатели в Харькове, а также была повреждена Киево-Печерская лавра.
"Время, выбранное для нападения России, говорит само за себя. В день, когда Украина открывает первый переговорный кластер с ЕС, Москва снова демонстрирует, чего она боится больше всего. Демократической Украины, которая прочно укоренилась в Европе", – подчеркнула она.
Президент Владимир Зеленский рассчитывает на реакцию стран G7 в ответ на массированные российские удары по украинским городам.
Сообщалось также, что Украина инициирует все соответствующие процедуры в рамках ЮНЕСКО и все другие международные механизмы, требуя "немедленного и адекватного ответа" на российский удар по Лавре.