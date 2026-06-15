В ЄС відреагували на удар РФ по Києво-Печерській лаврі

Російські атаки на Київ, внаслідок яких, зокрема, постраждала Києво-Печерська лавра – "ще одне нагадування" про ескалацію з боку Росії, заявив голова Європейської ради Антоніу Кошта.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у себе в Х.

Кошта наголосив, що "масові бомбардування та атаки, що відбулися вночі і були спрямовані проти цивільного населення та Києво-Печерської лаври – об’єкта ЮНЕСКО, – є ще одним нагадуванням про те, що Росія продовжує ескалацію".

"Ці атаки демонструють небажання Росії серйозно брати участь у мирних переговорах. Але час не на боці Росії. Коли лідери G7 зустрінуться сьогодні в Ев'яні, ми обговоримо, як посилити тиск на Росію, щоб вона сіла за стіл переговорів задля справедливого та тривалого миру в Україні", – додав він.

Президент Володимир Зеленський розраховує на реакцію країн G7 у відповідь на масовані російські удари по українських містах.

Раніше повідомляли, що Україна ініціює всі відповідні процедури в рамках ЮНЕСКО та всі інші міжнародні механізми, вимагаючи "негайної та адекватної відповіді" на російський удар по Лаврі.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро порівняв удар РФ по Лаврі з бомбардуванням Нотр-Даму.