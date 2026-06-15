В ЕС отреагировали на удар РФ по Киево-Печерской лавре

Российские атаки на Киев, в результате которых, в частности, пострадала Киево-Печерская лавра – "еще одно напоминание" об эскалации со стороны России, заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал у себя в Х.

Кошта отметил, что "массовые бомбардировки и атаки, которые произошли ночью и были направлены против гражданского населения и Киево-Печерской лавры – объекта ЮНЕСКО, – являются еще одним напоминанием о том, что Россия продолжает эскалацию".

"Эти атаки демонстрируют нежелание России серьезно участвовать в мирных переговорах. Но время не на стороне России. Когда лидеры G7 встретятся сегодня в Эвьяне, мы обсудим, как усилить давление на Россию, чтобы она села за стол переговоров для справедливого и прочного мира в Украине", – добавил он.

Президент Владимир Зеленский рассчитывает на реакцию стран G7 в ответ на массированные российские удары по украинским городам.

Ранее сообщалось, что Украина инициирует все соответствующие процедуры в рамках ЮНЕСКО и все другие международные механизмы, требуя "немедленного и адекватного ответа" на российский удар по Лавре.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сравнил удар РФ по Лавре с бомбардировкой Нотр-Дама.