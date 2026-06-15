У Литві визначили портфелі нових міністрів в оновленій коаліції

У межах оновлення урядової коаліції Литви, звідки виключили ультраправих, новим коаліційним партнерам пропонують три міністерські посади.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Лідер Литовської соціал-демократичної партії Міндаугас Сінкявічюс підтвердив, що Союзу демократів "В ім’я Литви", яких запросили до коаліції замість ультраправої "Зорі Німану", пропонують три міністерства – енергетики, охорони здоров’я та сільського господарства.

Він також розкрив, що початково їм хотіли пропонувати два, тоді як політсила запросила чотири, тож досягнуте рішення є компромісом. Імена нових міністрів ще не визначені.

За його словами, можуть змінитися також очільники деяких міністерств, які зберігають за собою соціал-демократи.

На питання про можливу заміну очільника МЗС Кястутіса Будріса Сінкявічюс сказав, що це питання ще не обговорювали.

Підписання коаліційної угоди очікується у четвер.

Нагадаємо, минулими вихідними соціал-демократи заявили про рішення припинити співпрацю з ультраправою "Зорею Німану" та почати перемовини із Союзом демократів "В ім’я Литви". Президент Гітанас Науседа привітав це рішення. Оновлена коаліція буде мати у Сеймі 75 мандатів.

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