В Литве определили портфели новых министров в обновленной коалиции

В рамках обновления правительственной коалиции Литвы, откуда исключили ультраправых, новым коалиционным партнерам предлагают три министерские должности.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Лидер Литовской социал-демократической партии Миндаугас Синкявичюс подтвердил, что Союзу демократов "Во имя Литвы", которых пригласили в коалицию вместо ультраправой "Зари Немана", предлагают три министерства – энергетики, здравоохранения и сельского хозяйства.

Он также раскрыл, что изначально им хотели предлагать два, тогда как политсила пригласила четыре, поэтому достигнутое решение является компромиссом. Имена новых министров еще не определены.

По его словам, могут измениться также руководители некоторых министерств, которые сохраняют за собой социал-демократы.

На вопрос о возможной замене главы МИД Кястутиса Будриса Синкявичюс сказал, что этот вопрос еще не обсуждали.

Подписание коалиционного соглашения ожидается в четверг.

Напомним, в минувшие выходные социал-демократы заявили о решении прекратить сотрудничество с ультраправой "Звездой Немана" и начать переговоры с Союзом демократов "Во имя Литвы". Президент Гитанас Науседа приветствовал это решение. Обновленная коалиция будет иметь в Сейме 75 мандатов.

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