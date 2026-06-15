Зеленский полетит на саммит G7 снова из Кишинева вместо Польши

Президент Украины Владимир Зеленский полетит на саммит "Группы семи" из Молдовы, что будет уже второй сменой аэропорта вылета для его международных визитов за последнее время.

Как сообщает "Европейская правда", информация о запланированном рейсе доступна на авиаресурсе Airnavradar.

Согласно информации о запланированных рейсах, самолет, которым президент Владимир Зеленский и вся украинская делегация направится на саммит G7, вылетит вечером 15 июня из Кишинева в швейцарскую Женеву.

Женева логистически является ближайшим крупным аэропортом к французскому городку Эвьян на Женевском озере, где пройдет саммит "семерки".

Это уже второй случай за последнее время, когда президент Украины отправляется из аэропорта Кишинева. Три года базовым аэропортом неизменно был польский Жешув, а также украинский борт нередко находился между вылетами в Кракове, где лучшая техническая база.

Заметим, между последними поездками самолет также находился в Кракове и прилетел оттуда в Кишинев днем 15 июня.

В минувшие выходные возникли предположения об изменении постоянного места базирования самолета Зеленского – когда он впервые полетел в Британию из Кишинева, вместо польских аэропортов.

Учитывая обострение споров с Варшавой из-за наименования одного из подразделений сил обороны Украины в честь УПА, предположили, что смена аэропорта для зарубежных визитов имеет политическое объяснение.

Впрочем, в МИД Украины тогда отрицали политический контекст за этим решением.

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